В Новосибирске владельца мусоросортировочного комплекса признали банкротом. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске банкротом признан владелец мусоросортировочного комплекса. Речь о компании-перевозчике ТКО «Айсберг». Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда. Напомним, весной 2022 года фирма приостанавливала работу из-за проблем со спецтехникой.

На сайте суда сказано, что должника потребовали признать банкротом и открыли в отношении него конкурсное производство. Известно, что сумма задолженности, которую накопила фирма, превышает 200 миллионов рублей.

Напомним, весной 2022 года водители мусоровозов объявили забастовку. В Новосибирске. Они утверждали, что из-за непригодной техники, они не могут нормально работать. Также сотрудники жаловались, что им не платят зарплату.

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