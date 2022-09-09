Объем выдачи ипотеки ВТБ в Новосибирской области в августе вырос на 10%

no_titles Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В августе две трети объема выдач ипотеки ВТБ в регионе – почти 1,7 млрд рублей – пришлось на стандартные предложения банка, еще 830 млн рублей составляют кредиты, выданные по льготным госпрограммам. Таким образом, уровень спроса на вторичное жилье вернулся к значениям начала года, что говорит о восстановлении интереса к этой категории недвижимости.

В целом, по итогам восьми месяцев доля льготных программ в общем объеме выдач ВТБ в Новосибирской области составляет 44%. Свыше 4,1 млрд рублей жители региона получили в рамках ипотеки с господдержкой, запущенной в 2020 году, еще 3,5 млрд рублей выдано по программе «семейной ипотеки».

- Динамика ипотечных продаж демонстрирует устойчивый рост, несмотря на период летних отпусков. Июльское снижение ставок до значений ниже 10% позволяет новосибирцам реализовывать отложенный спрос на покупку жилья на вторичном рынке, сформированный на фоне «заградительных» условий начала весны. Мы видим, что заемщики все более активно пользуются стандартными банковскими программами - доля кредитов на готовое жилье в общем объеме наших выдач увеличивается и уже вернулась к январским значениям, - прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.