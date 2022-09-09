Двух преступниц из Кемеровской области ищет новосибирская полиция

Двух преступниц из Кемерово ищет новосибирская полиция. Марина Элементова (слева) и Нина Чавкина (справа). Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по НСО.

Двух преступниц, только что вышедших из тюрьмы в Кемеровской области, объявили в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

51-летнюю Нину Чавкину и 38-летнюю Марину Элементову объявили в розыск по статье об уклонении от административного надзора. Они обе должны были находиться под надзором в течение 8 лет. После освобождения из тюрьмы женщины не явились к себе домой в указанный срок, чтобы уклониться от надзора полиции.

По этой статье женщины снова могут попасть в тюрьму на срок до одного года. Где они находятся сейчас – неизвестно.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Нины Чавкиной и Марины Элементовой, просьба сообщить в отдел полиции №3«Заельцовский» УМВД России по городу Новосибирску по телефону: 8 (383) 232-10-61, 232-10-02.

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