Глава штаба при новосибирском Минобре объяснила, зачем у детей забирают телефоны на уроках

В школах Новосибирской области у детей забирают телефоны на уроках. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В школах Новосибирской области у учеников все чаще забирают телефоны на время уроков. Их складывают в шкафчик или на стол учителю, а на переменке отдают.

Почему нельзя пользоваться телефоном на уроках, могут ли отбирать их насильно, и во всех ли школах вводят такое правило? На эти вопросы КП-Новосибирск ответила руководитель оперативного штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко.

– Запрет на телефоны в учебном процессе появился именно во время пандемии, когда мы временно уходили на дистант, не у всех были компьютеры, и дети использовали телефоны. Начала формироваться привычка, и, когда дети возвращались в школу, многие продолжали пользоваться телефоном в учебном процессе, в том числе и учителя. Тогда Роспотребнадзор обратил на это внимание, и появился санитарный запрет с января 2021 года, – объяснила КП-Новосибирск Оксана Василенко.

Запрет распространяется именно на использование телефона в учебных целях, так как гаджет маленького размера может испортить зрение и осанку ребенка.

Методические рекомендации по поводу использования телефонов появились еще в 2019 году. Гаджеты рекомендуют забирать во время учебного процесса, чтобы ребенок не отвлекался на уроках.

Школа издает ежегодный локальный акт о правилах использования телефонов и ведет разъяснительную работу. При этом официальных проверок в школах никто не проводит, и насильно у ребенка телефон забирать не будут. Если ребенок не захотел отдать телефон, то с этим ничего не получится сделать. Оксана Василенко добавила, что жалоб от родителей по этому поводу не поступало.

Во всех школах и классах отреагировали на рекомендацию по-разному. В одних учебных заведениях телефоны запрещают только в начальной школе, в других – везде. Есть даже школы, в которых до сих пор разрешают ученикам свободно пользоваться смартфоном.

Как отметила Оксана Василенко, ноутбуки и планшеты допустимы в школе, но они все имеют определенные требования к диагонали экрана и другим техническим характеристикам. В некоторых школьных кабинетах установлены компьютеры, которые необходимы, к примеру, на уроках информатики.

– Моя позиция – надо максимально быть в фокусе на уроке. Телефон с вами будет всегда, а вот лучшие моменты детства улетят быстро! – считает руководитель оперштаба.

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