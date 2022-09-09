В Новосибирске 20-летний парень с ножом напал на подростка на улице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на улице трудовой на 17-летнего подростка напал 20-летний парень. О происшествии в полицию сообщили родители юноши.

– Правоохранители установили, что злоумышленник попросил подростка позвонить. Тот дал ему телефон, а вскоре попросил вернуть. Однако в ответ на это подозреваемый достал предмет, похожий на нож, а также ударил парня несколько раз кулаком. Затем, отобрав телефон, попытался сбежать. 17-летний парень догнал грабителя и забрал гаджет, – уточнили в ГУ МВД по НСО,

Злоумышленником оказался 20-летний житель Первомайского района. Его задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за разбойное нападение.

Полицейские устанавливают причастность новосибирца к другим аналогичным преступлениям.

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