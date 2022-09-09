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Происшествия9 сентября 2022 1:32

В Новосибирске ростовчанина отправили в колонию на полгода за покупку билета по поддельному паспорту

Полицейские проверили его документы на вокзале
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске осудили жителя Ростовской области за поддельный паспорт.

В Новосибирске осудили жителя Ростовской области за поддельный паспорт.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пассажир из Ростовской области купил на вокзале Новосибирск-Главный билет на поезд, предъявив поддельный паспорт. Железнодорожный районный суд отправил его в колонию строгого режима на полгода. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

38-летний обвиняемый ранее имел судимость. Его фальшивый паспорт забрали полицейские при проверке документов.

Как рассказала КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина, мужчину осудили за два преступления по статье об обороте поддельных документов. Его приговорили к 6 месяцам лишения свободы.

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