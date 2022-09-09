Рассказываем про пробки в Новосибирске 9 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 9 сентября 2022 года: сложно проехать по Троллейной улице. Также заторы образовались на улицах Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Станционную, Широкую, площади Труда и Райсовета. Сложно проехать по Станиславского, Ватутина и Котовского. Движение по Октябрьскому мосту тоже затруднено.

На правом берегу заторы на Бориса Богаткова, Кирова, Никитина и Добролюбова. Сложно проехать по улицам Восход, Военной и Татьяны Снежиной.

Уровень пробок на утро 9 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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