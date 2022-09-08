Видео, как «Мерседес» сбил 10-летнюю девочку в Новосибирске, появилось в соцсетях

В Новосибирске «Мерседес» сбил 10-летнюю девочку. Фото: Видео от МЖК Восточный, Плющихинский\ГИБДД по Новосибирску

В соцсетях появилось видео, как в Новосибирске «Мерседес» сбил 10-летнюю девочку. Напомним, ДТП случилось в понедельник, 5 сентября.

— Женщина-водитель ехала по улице Татьяны Снежиной в сторону улицы Высоцкого. Напротив дома 48 на улице Татьяны Снежиной сбила девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, — рассказывали тогда в ГИБДД.

Школьницу доставили в больницу. На кадрах ролика видно, что девочка быстро перебегала дорогу и машина сбила ее прямо около транспортной остановки. Ребенка отбросило на тротуар, на помощь к ней поспешили прохожие.

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Школьницу увезли в больницу на скорой (подробнее).

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