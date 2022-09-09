Погода в Новосибирске на 9 сентября 2022 года: прохладная пятница

В Новосибирске будет комфортная осенняя погода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске на 9 сентября 2022 года будет прохладной, но без дождя. Об этом сообщают синоптики.

— Ночью будет +3…+5 градусов, днем — от +16 до +18. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит +2…+7 градусов, местами может опуститься до -2, а днем — подняться до +29. Будет так же облачно, но без дождя.

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