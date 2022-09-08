В Новосибирске на стройке упала стрела башенного крана

На новосибирской стройке упала стрела башенного крана. Фото:"АСТ-54"

В Новосибирске вечером в четверг, 8 сентября на одной из строек в Заельцовском районе города. Там упала стрела башенного крана. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— На улице Аэропорт во время перемещения части башенного крана перевернулся автокран КамАЗ, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автокран, перевозивший стрелу, перевернулся на правый бок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер