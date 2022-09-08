Следователи показали видео допроса туристов, выживших после восхождения на Ключевскую сопку

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса выживших на Камчатке туристов. Фото: СКР

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса выживших на Камчатке туристов. Напомним, 9 человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка: 8 из них это туристы из разных городов России, еще один — новосибирский гид.

Выжить удалось двум туристам и гиду из Барнаула. Их эвакуировали с горы на вертолете и доставили в больницу. Там с ними пообщались следователи.

В отношении руководителя турфирмы, организовавшей поездку, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей. Суд отправил его под арест до 2 ноября.

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