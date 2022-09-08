В Бердске 9 сентября на 3 улицах отключат электричество

Электричества не будет с 10 утра до часа дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На трех улицах Бердске на несколько часов 9 сентября отключат электричество. Связано отключение с ревизией на трансформаторной подстанции и продлится оно с 10 утра до часа дня.

— Электроэнергия будет отключена на улицах Родниковая и Отрадная, начиная от дома №1 и до №32. А также на улице Энтузиастов от дома №1 до дома №21, — сообщили в мэрии Бердска.

Напомним, что жители микрорайона Пригородный простор двое суток просидели без света и воды. В единой диспетчерской службе города причиной отключения назвали повреждения кабеля, который питает подсосную станцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске жители микрорайона Пригородные Просторы на сутки остались без воды и света

Причиной послужила авария на сети (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер