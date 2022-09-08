В Новосибирске ищут 72-летнюю пенсионерку с потерей памяти

В Новосибирске ищут 72-летнюю Людмилу Петровну Байбулатову (Фалько). Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 72-летнюю Людмилу Петровну Байбулатову (Фалько). Женщина имеет определенные проблемы с памятью и, как правило, находится под постоянным контролем родных. Но днем 8 сентября она ушла из дома так, что ее родственники этого не заметили. Сейчас ее ищут волонтеры и полиция.

— Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, русо-седые волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в черный спортивный костюм и разноцветные сланцы.

Поисковики отмечают, что у женщины также имеются серьезные проблемы со зрением, из-за проблем с памятью может плохо ориентироваться в городе.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Людмила Петровна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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