В Новосибирске заметили троих школьников, возвращающихся со школы на мопеде

В Новосибирске трое школьников возвращались с учебы на мопеде. Фото: АСТ-54

Троих школьников, которые возвращались домой после уроков на мопеде, заметили в Новосибирске. Их сняли на видео и выложили в группе «АСТ-54».

На ролике видно, что за рулем сидел подросток. За ним расположились две девочки.

− На улице Бронной школьники группируются для возвращения домой с уроков, − написал автор поста.

Он назвал такую поездку опасной. В комментариях пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни осудили автора за съемку – мол, кто в подростковом возрасте не гонял с друзьями на мотоцикле. Вторые же выразили беспокойство, ведь велик риск разбиться или на кого-то наехать.

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