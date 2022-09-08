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Общество8 сентября 2022 14:08

«Небо горит»: новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями заката

Новосибирцы делятся в сетях снимками невероятного заката
Галина СИМОНОВА
Природа порадовала новосибирцев удивительно красивым закатом.

Природа порадовала новосибирцев удивительно красивым закатом.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Вечером в четверг, 8 сентября природа порадовала новосибирцев удивительно красивым закатом. Горожане сразу же стали делиться в соцсетях снимками неба в оранжево-лиловых тонах.

Небо окрасилось в яркие цвета. Фото: "Новосибирск 24/7"

Небо окрасилось в яркие цвета. Фото: "Новосибирск 24/7"

— Небо такое яркое, как будто горит, — написала читательница КП-Новосибирск, приславшая снимок в редакцию.

Где-то небо было похоже на космический пейзаж. Фото: Александр Афонин

Где-то небо было похоже на космический пейзаж. Фото: Александр Афонин

В пятницу, 9 сентября, новосибирцам обещают облачную погоду с прояснениями. Так что, возможно, завтра полюбоваться красивым небом горожанам не выйдет.

А где-то облака окрасились в персиковый цвет. Фото: Марина Муртазалиева

А где-то облака окрасились в персиковый цвет. Фото: Марина Муртазалиева

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