«Небо горит»: новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями заката

Природа порадовала новосибирцев удивительно красивым закатом.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Вечером в четверг, 8 сентября природа порадовала новосибирцев удивительно красивым закатом. Горожане сразу же стали делиться в соцсетях снимками неба в оранжево-лиловых тонах.
Небо окрасилось в яркие цвета. Фото: "Новосибирск 24/7"
— Небо такое яркое, как будто горит, — написала читательница КП-Новосибирск, приславшая снимок в редакцию.
Где-то небо было похоже на космический пейзаж. Фото: Александр Афонин
В пятницу, 9 сентября, новосибирцам обещают облачную погоду с прояснениями. Так что, возможно, завтра полюбоваться красивым небом горожанам не выйдет.
А где-то облака окрасились в персиковый цвет. Фото: Марина Муртазалиева
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер