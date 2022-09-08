Прокуратура проверит 8-часовую задержку рейса Омск — Новосибирск

Вылет из Омска задержали на 8 часов.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Транспортная прокуратура проведет проверку после восьмичасовой задержки рейса Омск – Новосибирск. Проверка покажет, были ли нарушены права пассажиров. И если да, то ведомство примет соответствующе процессуальное решение.
— В соответствии с расписанием вылет должен был состояться 8 сентября 10 часов 30 минут, однако по инициативе авиакомпании он был перенесен на 18 часов 30 мин этого же дня, вылета ожидали 60 пассажиров, — сообщили в Омской транспортной прокуратуре.
Напомним, в конце июня транспортная прокуратура также устроила проверку из-за нарушения прав пассажиров. Тогда самолет, летящий из Москвы, не смог приземлиться в Новосибирске. После 10 кругов над городом было решено зайти на посадку в аэропорту Барнаула.
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