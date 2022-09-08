Новосибирец лишился айфона и золота на миллион после похода в бар

Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске начали судить 24-летнего перекупщика авто за миллионное ограбление. Преступление произошло в ночь на 22 января возле бара Doski на улице Геодезической.

По данным следствия, 24-летний подозреваемый приехал в бар на автомобиле, где заметил богато одетого 26-летнего потерпевшего: тот что-то отмечал и и выпивал. Около 02:30 минут потерпевший вышел поговорить с другим посетителем бара, а подозреваемый пошел за ним, взяв своего знакомого. Злоумышленник решил ограбить мужчину. Потерпевший стал убегать, но трезвый перекупщик догнал его, брызнул ему в лицо из баллончика, повалил на землю и побил.

- Нападавший выхватил у жертвы iPhone Max 12, снял золотое кольцо с печаткой и пытался стащить золотой браслет с руки, который потерпевший спрятал под себя. Он множество раз ударил потерпевшего по голове, похитил у него золотую цепочку с кулоном в виде скорпиона и скрылся. Размер похищенного составил более 825 тысяч рублей, общий заявленный ущерб — более миллиона рублей, - сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

Скорая помощь доставила потерпевшего в больницу с сотрясением мозга и травмами лица, он провел на больничном три недели. В полиции возбудили уголовное дело о разбое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере.

- Подозреваемого нашли и задержали. Его взяли под стражу. Грабитель вину признал, однако

похищенное не вернул. Ранее он не был судим, на учетах не состоял и занимался

перепродажей автомобилей. В тот вечер приехал в бар, не пил алкоголь, увидел богато одетого посетителя и решил реализовать преступный умысел, - рассказал помощник прокурора Виталий Перов.

Нападавшему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Дело рассматривает Ленинский районный суд.

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