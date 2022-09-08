В Новосибирске подвели итоги смотра-конкурса «Наш любимый палисадник»

В Новосибирске прошел конкурс «Наш любимый палисадник». Фото: Наталья Пинус

Итоги смотра-конкурса «Наш любимый палисадник» подвели в Новосибирске. Об этом пишет «Навигатор».

Между собой соревновались 50 человек, своими руками создавших цветник. В конкурсе приняли участие жители разных микрорайонов − Верхней и Нижней зоны Академгородка, Нижней Ельцовки, Шлюза, ОбьГЭСа, а также жилого района Кирово.

Двор утопает в зелени. Фото: Наталья Пинус

− Смотр-конкурс «Наш любимый палисадник» инициировали депутат горсовета Наталья Пинус и депутат Государственной Думы РФ Александр Аксененко, − отметили в публикации.

Проект поддержали администрация Советского района, управляющие компании ЖКХ, отдел благоустройства СО РАН и Центральный сибирский ботанический сад СО РАН.

Всего было два этапа. В конце члены жюри выбрали восемь победителей.

Только посмотрите на эту красоту! Фото: Наталья Пинус

Список дворов с лучшими палисадниками на своей странице «ВКонтакте» опубликовала Наталья Пинус.

В номинации «Шедевр ландшафтного искусства» победил двор, расположенный по адресу Морской проспект, 7.

Победитель в номинации «Палитра красок» − палисадник, созданный по улице Золотодолинская, 27.

Рядом с цветником расположились милые звери. Фото: Наталья Пинус

Лучшим в номинации «За осмысленность в подходе» стал двор на Терешковой, 36а.

Цветник на улице Полевая, 22 одержал победу в номинации «И на камнях растут цветы».

Победитель в номинации «Открытие года» − палисадник на Демакова, 17.

В номинации «Самый большой и необычный проект в районе» лучшим стал цветник на Демакова, 13.

В номинации «Экологичный креатив» победил двор, который расположен по адресу улица Энгельса, 10а.

Номер один в номинации «Весь двор в цветах» − двор на улице Динамовцев, 14.

Всем 50 участникам вручат комплекты семян цветов. Восемь победителей получат ценные призы. Подарки им передадут 17 сентября во время празднования Дня Академгородка.

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