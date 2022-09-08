Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 12:20

В Новосибирске жители микрорайона Пригородные Просторы на сутки остались без воды и света

Причиной послужила авария на сети
Галина СИМОНОВА
Жители микрорайона Пригородные Просторы с 7 сентября на сутки остались без воды и электричества.

Жители микрорайона Пригородные Просторы с 7 сентября на сутки остались без воды и электричества.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске жители микрорайона Пригородные Просторы с 7 сентября на сутки остались без воды и электричества. Как сообщили в единой диспетчерской службе города, причиной послужила повреждения кабеля, питавшего подсосную станцию.

— Продукты пропали, запасы воды кончились, гаджеты разрядились, на работу как чушка, в туалет, видимо, в поля к лисам надо идти. Кормиться всей семьей больше суток перекусами не лучшая идея. Живем месяц и это уже второй случай. Про генераторы, видимо, не слышали в нашей УК, — писали сибиряки в группе Вконтакте Микрорайон «Пригородный простор».

На период отключения была организована раздача технической и питьевой воды для горожан. А примерно к шести часам вечера 8 сентября в дома вернули электричество и воду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber