В Новосибирской области на станции «Сокур» обнаружили труп мужчины

В Мошковском районе на станции «Сокур» нашли тело мужчины. Фото: Инцидент Новосибирск
В четверг, 8 сентября, в Мошковском районе на станции «Сокур» обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
На место вызвали сотрудников полиции.
КП-Новосибирск обратилась в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы выяснить подробности.
− Сегодня в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков насильственной смерти. На вид погибшему 55 лет. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, − сообщили в МВД.
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