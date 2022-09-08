В Новосибирской области на станции «Сокур» обнаружили труп мужчины

В Мошковском районе на станции «Сокур» нашли тело мужчины. Фото: Инцидент Новосибирск

В четверг, 8 сентября, в Мошковском районе на станции «Сокур» обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

На место вызвали сотрудников полиции.

КП-Новосибирск обратилась в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы выяснить подробности.

− Сегодня в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков насильственной смерти. На вид погибшему 55 лет. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, − сообщили в МВД.

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