Новосибирец отсудил деньги с арендатора, который испортил съёмную квартиру

Квартиросъемщик должен отдать деньги арендодателю. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирец отсудил деньги с арендатора, который снимал у него квартиру. Отношения между ними были подкреплены документально - договором. Дело рассматривали в Искитимском районном суде.

- В квартире была проломлена дверь в спальню; во всех комнатах оборваны и загрязнены обои (в том числе со следами рисунков авторучкой); повреждены две столешницы на кухонном гарнитуре; повреждено эмалевое покрытие ванны; трещина в стеклопакете окна; проломлен порог балконной двери; побита кафельная плитка на стенах кухни, - перечислено в приговоре.

Была проведена экспертиза. Выяснилось, что некоторые повреждения произошли из-за брака. К примеру, стеклопакет треснул из-за неправильной установки. Однако и совесть арендатора оказалась не чиста.

Суд признал квартиросъемщика виновным. В итоге ему придется выплатить арендодателю 48 тысяч 359 рублей.

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