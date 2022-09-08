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Общество8 сентября 2022 11:20

Жители Новосибирска вновь пожаловались на нашествие похожих на мошкару насекомых

Настроение сибирякам портят мокрецы
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирцы вновь пожаловались на нашествие надоедливых насекомых.

Новосибирцы вновь пожаловались на нашествие надоедливых насекомых.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы жалуются на нашествие мошкары в сентябре. Однако, по словам биолога Алексея Яновского, это активизировались мокрецы.

Как рассказал КП-Новосибирск эксперт, мокрецы мельче мошек, и у них пятнистые крылья.

− Мошка одолевает в середине лета в июле, а мокрецы вылетают из тех же проточных водоемов в конце августа и в сентябре. Мокрецы больше известны жителям западных и юго-западных районов Новосибирской области, − отметил Алексей Яновский.

По словам биолога, эти насекомые нападают скрытно. Они так и норовят залезть под одежду и в обувь. Их укусы неприятны, но не такие болезненные, как от мошкары.

Эксперт добавил, что в воздухе новосибирцы видят других насекомых, а именно тлю.

− К осени появляются крылатые особи тлей, которые роятся, спариваются и перелетают с участка на участок. Крылатые тли безвредны. Их вред проявится следующим летом, − объяснил биолог в разговоре с КП-Новосибирск.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы жалуются на нашествие странных зеленых насекомых.

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