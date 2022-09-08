Жители Новосибирска вновь пожаловались на нашествие похожих на мошкару насекомых

Новосибирцы вновь пожаловались на нашествие надоедливых насекомых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы жалуются на нашествие мошкары в сентябре. Однако, по словам биолога Алексея Яновского, это активизировались мокрецы.

Как рассказал КП-Новосибирск эксперт, мокрецы мельче мошек, и у них пятнистые крылья.

− Мошка одолевает в середине лета в июле, а мокрецы вылетают из тех же проточных водоемов в конце августа и в сентябре. Мокрецы больше известны жителям западных и юго-западных районов Новосибирской области, − отметил Алексей Яновский.

По словам биолога, эти насекомые нападают скрытно. Они так и норовят залезть под одежду и в обувь. Их укусы неприятны, но не такие болезненные, как от мошкары.

Эксперт добавил, что в воздухе новосибирцы видят других насекомых, а именно тлю.

− К осени появляются крылатые особи тлей, которые роятся, спариваются и перелетают с участка на участок. Крылатые тли безвредны. Их вред проявится следующим летом, − объяснил биолог в разговоре с КП-Новосибирск.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы жалуются на нашествие странных зеленых насекомых.

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