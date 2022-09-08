Наблюдатели в Новосибирской области проследят за прозрачностью выборов

Региональная Общественная палата провела семинар по обучению общественных наблюдателей к осенним выборам. Фото: Дарья МУЛОВА

В единый день голосования, 11 сентября, в Новосибирской области пройдут выборы депутатов Законодательного собрания седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и 10. Выборы продлятся не один день, а три - с пятницы по воскресенье. Для того чтобы проследить за легитимностью кампании, Общественная палата Новосибирской области подготовила 221 наблюдателей для работы на 196 избирательных участках.

5 сентября в здании правительства региона прошел подготовительный семинар.

- Общественные наблюдатели прошли обучение, многие из них будут работать на выборах не первый раз и уже знают алгоритм процедуры, на что обращать внимание, какие нюансы учитывать. Для подготовки наблюдателей Общественная палата России утвердила ряд документов, которые являются для нас регламентирующей основой. Во-первых, Положение о порядке назначения наблюдателей Общественной палаты. Во-вторых, Кодекс этики. В-третьих, «Золотой стандарт», который облегчает работу и делает ее прозрачной, – рассказала председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Во время выборов работают общественные наблюдатели, наблюдатели от политических партий и члены избиркома. На участках будет организовано видеонаблюдение, чтобы часть наблюдателей имела возможность работать дистанционно. В штабе будет организовано дежурство группы экспертов, готовых оперативно отреагировать на возникающие ситуации, дать компетентные ответы на вопросы или выехать на место.

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо выразила благодарность ОП НСО, общественным наблюдателям, которые готовы тратить свои силы и время на эту серьезную работу.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева поделилась:

- Благодаря качественной подготовке, которую проводит Общественная палата нашего региона, наблюдателей на выборах стали воспринимать как партнеров. В первые годы участковые избирательные комиссии видели в них только контролеров, которые пришли искать нарушения, а может, и провоцировать их. Во время предыдущей избирательной кампании я объехала 46 избирательных участков. И увидела, что наблюдатели, представители политических партий, члены избирательной комиссии работали дружно, не соперничали.

По словам председателя Общественной палаты НСО Галины Гридневой, новосибирцы начинают активнее интересоваться возможностью стать наблюдателями за голосованием. Сделать это просто: обратиться в Общественную палату региона, написать заявление, заполнить разрешение на обработку персональных данных и предоставить необходимую информацию о себе. Затем вас обучат – и можно участвовать в выборном процессе.