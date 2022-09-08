В Новосибирске вынесли приговор подельнику убийцы жены главврача Искитимской больницы

Среди жертв самого Казакова — жена главврача Искитимской больницы. Фото: Илья МОЛОТКОВ/Игорь НИКОЛАЕВ

В Новосибирске вынесли приговор подельнику Дмитрия Казкова, с которым они совершали налеты на дома людей и организации. Напомним, среди жертв самого Казакова — жена главврача Искитимской больницы. В сентябре 2020 года он с подельниками совершил налет на их дом. Главврач вернулся с охоты и обнаружил супругу убитой, ее тело было привязано к стулу. Из дома пропали шуба, деньги и драгоценности.

— Подельника Казакова, с которым они познакомились в колонии, признали виновным в совершении кражи — хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение Томской домостроительной компании. Сумма ущерба 612 тысяч рублей. Дали два года строгого режима, — передает КП-Новосибирск корреспондент из зала суда.

Самого Казакова обвиняли в убийстве шести человек. Однако уголовное преследование в отношении него прекратили в связи с его смертью. Он покончил с собой в СИЗО в августе 2022 года.

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