Сибирячка отсудила 638 тысяч рублей за не изготовленную в срок кухню

Дело рассматривалось в суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Сибирячка отсудила 638 тысяч рублей за не изготовленные в срок кухню и платяной шкаф. Дело рассматривали в Бердском районном суде.

- Женщине должны были изготовить в фирме мебель. Плюс ко всему, обещали привезти ей домой бытовую технику. Всего она отдала за услуги компании 291 тысячу рублей. Привезенная мебель не соответствовала эскизам, параметрам и размерам, - говорится в приговоре.

Бердский районный суд постановил, что фирма должна вернуть женщине 638 тысяч рублей. В эту сумму входят деньги за установку и изготовление мебели, установку и доставку бытовой техники, а также компенсация морального вреда. Также сибирячке должны возместить проценты по кредитным договорам.

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