В аэропорту Омска на 8 часов задержали рейс до Новосибирска

Рейс «Омск − Новосибирск» задержали на 8 часов. Фото: Дмитрий ШУТИЛИН

В четверг, 8 сентября, рейс «Омск − Новосибирск» задержали на 8 часов. Об этом КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Самолет АО «Авиакомпания «Сибирь» должен был вылететь из международного аэропорта Омск-Центральный в 10:30. Посадки ждали 60 человек.

− Однако по инициативе авиакомпании вылет перенесен на 18 часов 30 мин этого же дня, − рассказала Евгения.

С целью недопущения нарушений прав пассажиров Омская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber