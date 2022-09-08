В Новосибирске ограничат проезд по улице Танковой

Ограничение продлится до 28 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ввели временное ограничение для движения транспорта по улице Танковой. Продлится оно до конца сентября и связано с аварией на теплотрассе.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в мэрии.

Ограничение введено только на участке у дома №72 по улице Танковой. Там с 7 сентября и до 28 сентября на 2,5 метра сужена проезжая часть.

Напомним, что до последней недели сентября продлится ограничение на проезд по улицам Эйхе, Крылова и проспекту Димитрова. Там также произошли аварии на теплотрассах, из-за которых пришлось сузить проезжую часть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске из-за аварии на теплотрассе ограничат движение по трем улицам правого берега

Ограничение коснется улиц Эйхе, Крылова и проспекта Димитрова (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер