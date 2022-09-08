В Новосибирске подрядчик получит штраф за ямы на проспекте Дзержинского

В Новосибирске оштрафуют подрядчика, ремонтирующего проспект Дзержинского. Фото: правительство НСО
В Новосибирске оштрафуют подрядчика, который занимается ремонтом проспекта Дзержинского. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Накануне в соцсетях появился пост от возмущенных местных жителей. Они предупредили, что у дома № 2/1 рабочие сделали ямы под люки глубиной более 20 сантиметров. Однако опасные участки ничем не огородили. В результате туда угодили как минимум 14 автомобилей.
После жалоб от новосибирцев на место с проверкой выехали начальник управления дорожного комплекса регионального Минтранса Антон Мирошниченко, представители мэрии и подрядчик.
В итоге Мирошниченко отметил, что претензии местных жителей абсолютно оправданы.
− Недостатки при ремонте были вызваны несоблюдением условий безопасности – отсутствовали ограждения люков дождеприемных колодцев, − сделали вывод в ходе проверки.
Все недостатки оперативно устранили. А самого подрядчика оштрафовали.
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