В Новосибирске подрядчик получит штраф за ямы на проспекте Дзержинского

В Новосибирске оштрафуют подрядчика, ремонтирующего проспект Дзержинского. Фото: правительство НСО

В Новосибирске оштрафуют подрядчика, который занимается ремонтом проспекта Дзержинского. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Накануне в соцсетях появился пост от возмущенных местных жителей. Они предупредили, что у дома № 2/1 рабочие сделали ямы под люки глубиной более 20 сантиметров. Однако опасные участки ничем не огородили. В результате туда угодили как минимум 14 автомобилей.

После жалоб от новосибирцев на место с проверкой выехали начальник управления дорожного комплекса регионального Минтранса Антон Мирошниченко, представители мэрии и подрядчик.

В итоге Мирошниченко отметил, что претензии местных жителей абсолютно оправданы.

− Недостатки при ремонте были вызваны несоблюдением условий безопасности – отсутствовали ограждения люков дождеприемных колодцев, − сделали вывод в ходе проверки.

Все недостатки оперативно устранили. А самого подрядчика оштрафовали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber