Антибиотики и растительные жиры нашли в сухом молоке новосибирского производителя

В молоке обнаружили антибиотики и растительные жиры.
Фото: Денис КОРАБЛЕВ
У производителя из Новосибирска, который специализируется на молочной продукции, в сухом молоке нашли антибиотики и растительные жиры. Заинтересовался Россельхознадзор производством, когда выяснилось, что объем готовой продукции в несколько раз превышает объем поступаемого сырья. Означало это, что в сухое молоко что-то добавляли.
— В продукции выявили антибиотики тетрациклиновой группы и растительные жиры, а также зафиксировать низкий процент массовой доли белка (8,54% при нормативе — не менее 18%), — рассказали в региональном Россельхознадзоре.
Во время проверки также обнаружилось, что декларация о безопасность сухого молока была выдана лабораторией, которой нет в реестре Росаккредитации.
В итоге производителю выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а материалы проверки отправили в региональное МВД.
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