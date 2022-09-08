Антибиотики и растительные жиры нашли в сухом молоке новосибирского производителя

В молоке обнаружили антибиотики и растительные жиры. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

У производителя из Новосибирска, который специализируется на молочной продукции, в сухом молоке нашли антибиотики и растительные жиры. Заинтересовался Россельхознадзор производством, когда выяснилось, что объем готовой продукции в несколько раз превышает объем поступаемого сырья. Означало это, что в сухое молоко что-то добавляли.

— В продукции выявили антибиотики тетрациклиновой группы и растительные жиры, а также зафиксировать низкий процент массовой доли белка (8,54% при нормативе — не менее 18%), — рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Во время проверки также обнаружилось, что декларация о безопасность сухого молока была выдана лабораторией, которой нет в реестре Росаккредитации.

В итоге производителю выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а материалы проверки отправили в региональное МВД.

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