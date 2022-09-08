Память жертв блокады Ленинграда почтили в Новосибирской области

Жители региона, представители органов власти, общественных организаций — после минуты молчания они возложили цветы к Стеле. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области в День памяти и скорби жертв блокады Ленинграда прошла гражданская акция, посвященная 81-ой годовщине начала блокады. Память жертв блокады у Стелы трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941-1943 годах, почтили ветераны, жители региона, представители органов власти, общественных организаций — после минуты молчания они возложили цветы к Стеле.

В мероприятии приняла участие заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева — она подчеркнула, что память о 900 днях блокады Ленинграда, начавшейся 8 сентября 1941 года, живет в каждой ленинградской-петербургской семье.

— Жители Ленинграда выстояли и победили, преодолев самые суровые испытания — голод и холод, бомбежки и артобстрелы. Непокоренный город жил, сражался, работал. Оборона города на Неве стала символом героизма и самоотверженности. Мы гордимся тем, что Ленинград одним из первых был назван Городом-Героем. Мужество и стойкость жителей города, их любовь к своей Родине потрясли мир, они являются примером для современного молодого поколения, для тех, кто сегодня борется за мирное небо, — отметила Светлана Шибаева в своем приветственном слове к участникам акции.

Замминистра отметила, что тысячи новосибирцев сражались за освобождение Ленинграда. На разных этапах военных действий участвовали 3 стрелковые дивизии, 2 стрелковые бригады и 2 истребительных авиаполка, сформированных на территории Новосибирской области. Рота под командованием лейтенанта Л. Н. Пономаренко отличилась в боях на Карельском перешейке. При прорыве оборонительной линии за 11 дней с боями прошла 140 километров. За проявленные доблесть и мужество Л. Н. Пономаренко был удостоен звания Герой Советского Союза.

В Новосибирск за первые годы войны прибыло более 128 тысяч ленинградцев, были эвакуированы целые предприятия, с оборудованием, станками, техникой. Новосибирск дал приют нескольким десяткам детских домов и ремесленных училищ Ленинграда, творческим и научным коллективам.

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