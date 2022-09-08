В Новосибирске возложили цветы у Стелы трудовому подвигу ленинградцев

Новосибирцы почтили память жертв блокады Ленинграда. Фото: правительство НСО

В четверг, 8 сентября, новосибирцы почтили память жертв блокады Ленинграда. Мероприятия прошли у Стелы трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941-1943 годах. Об этом рассказали в правительстве НСО.

В День памяти и скорби жертв блокады Ленинграда в Октябрьском районе состоялась гражданская акция. Она была посвящена 81-ой годовщине начала блокады.

В мероприятии приняли участие ветераны, жители Новосибирска и области, местные власти, а также представители общественных организаций. После минуты молчания все собравшиеся возложили цветы к Стеле.

− В Новосибирск за первые годы войны прибыло более 128 тысяч ленинградцев, были эвакуированы целые предприятия, с оборудованием, станками, техникой, − рассказали в правительстве.

Как отметили в публикации, для многих жителей Ленинграда Новосибирск стал второй родиной.

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