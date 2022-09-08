Сорокалетний новосибирец приспустил штаны перед гэбээровцами

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

7 сентября в 13.38 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из новосибирского супермаркета. Продавцы заметили, как посетитель спрятал в карманы куртки две банки с пивом, и нажали тревожную кнопку. Прибывшие бойцы ГБР-11 задержали вора. Им оказался 40-летний житель города Новосибирска.

Решая, как поступить с задержанным (взять с него оплату за пиво и отпустить или передать в полицию за совершение мелкого хищения), сотрудник службы безопасности супермаркета попросил мужчину предъявить документы, удостоверяющие личность. Задержанный полез в карман и вдруг неожиданно для всех приспустил штаны. Своей выходкой он определил свою дальнейшую судьбу: бойцы ГБР сдали хулигана полиции.

Кроме экипажа ППС на место правонарушения «гвардейцы» вызвали и дорожно-патрульную службу - выяснилось, что задержанный прибыл в магазин на личном автомобиле в состоянии похмелья и без документов. В 15.22 он был передан полицейским.

В 19.25 бойцы группы быстрого реагирования вновь получили вызов в тот же супермаркет. Выпущенный из райотдела хулиган, вор и нетрезвый водитель в одном лице снова заявился в магазин и попытался устроить там выяснение отношений. На этот раз «гвардейцы» сами составили с ним беседу о недопустимости подобного поведения и выпроводили из магазина.