В Бердске под Новосибирском ветер перевернул автобусную остановку

Ветер перевернул автобусную остановку в Бердске. Фото: АвтоБердск

В четверг, 8 сентября, в Бердске из-за сильного ветра упала автобусная остановка. Об этом рассказали в группе «АвтоБердск» «ВКонтакте».

Ранее в МЧС предупреждали, что 7 и 8 августа в регионе местами обещают шквалистый ветер. Его порывы могут достигать 23 метров в секунду.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В комментариях один из пользователей поинтересовался, почему основание остановочного пункта не забетонировали.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Бердске ураган сорвал светофор и дорожные знаки.

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