Жители Оби пожаловались на стрельбу по уткам в черте города

По словам местных, охотники стреляют уток едва ли не в черте города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители города Обь под Новосибирском пожаловались на стрельбу, звуки которой слышны с утра и до вечера. По словам местных, рядом с их городом болотистая местность и охотники постоянно стреляют там уток, и не всегда охота проходит достаточно далеко от жилых домов.

Однако пожаловались на стрельбу люди только в соцсетях. В полиции пояснили, что никто из жителей Оби не обращался с заявлением, но проверку ведомство обещало провести.

— По опубликованным в сети «Интернет» сведениям сотрудниками полиции проводится проверка, — сообщили в региональном МВД.

Напомним, что на охотничий сезон 2022–2023 года перенесли сроки по добыче копытных. Так, отстрел лосей начнется уже с 15 сентября и продлится до 10 января 2023 года. Минприроды уже выбрало 19 счастливчиков среди охотников, который смогут добыть себя лося в этом сезоне.

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