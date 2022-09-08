Новосибирские синоптики затрудняются назвать сроки наступления бабьего лета

Синоптики затруднились сказать, когда в Новосибирске начнется бабье лето. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики затруднились сказать, когда в Новосибирске начнется бабье лето. Пока в городе стоит умеренно теплая погода.

По словам главного синоптика новосибирского Гидрометцентра Анны Лапчик, бабье лето наступает после похолодания, которое держится на протяжении нескольких дней.

− У нас, к счастью, длительного периода с низкими температурами пока не было. Сначала нужно дождаться устойчивой волны холода. И вот после нее наступит бабье лето, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск синоптик.

Анна сообщила, что 10 и 11 числа в городе обещают до 23 градусов тепла. Поэтому о похолодании пока речи не идет.

− Для того, чтобы прочувствовать всю прелесть осеннего тепла в период бабьего лета, придется немного померзнуть, − добавила представитель Гидрометцентра.

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