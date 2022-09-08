В полиции рассказали о мужчине, которого сбил грузовой поезд на перегоне станций Чик-Коченево под Новосибирском. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В транспортной полиции рассказали о мужчине, который погиб на железнодорожном перегоне станций Чик-Коченево. Ранее сообщалось, что его пьяного сбил грузовой поезд.

– 7 сентября около 10:30 в районе остановочной платформы Шагаловский машинист локомотива заметил стоящего в колее железнодорожного пути мужчину. На предупреждающие сигналы он не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не вышло. В результате удара 67-летний житель Новосибирска скончался на месте, – раскрыли подробности в УТ МВД СФО.

По факту случившегося проверку проводят транспортные полицейские и следователи.

Ранее сообщалось, что всего за минувшие сутки в Новосибирской области на железной дороге погибли 2 человека. Еще один мужчина 40 лет попал под грузовой поезд на перегоне станций Ояш-Чебула.

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