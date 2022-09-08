Погибшие на Камчатке туристы не заключали договоры с новосибирской турфирмой

Погибшие туристы не подписывали договоры с новосибирской турфирмой. Фото: КГКУ «ЦОД».

Следователи установили, что погибшие на Ключевской сопке туристы не подписывали договор с новосибирской фирмой, организовавшей тур. Об этом рассказали в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

– Следователями СК России в ходе изучения документации ООО «Экстрим Тайм» достоверно установлено отсутствие договоров с участниками туристической группы об оказании услуг, – сообщили в ведомстве.

Турфирма удалила с сайта всю информацию о смертельном туре, а затем заблокировала его.

Тела погибших доставили в населенный пункт. Назначены судмедэкспертизы, после проведения которых следователи выяснят причины смерти каждого из туристов.

Напомним, сейчас директор турфирмы находится под арестом, вскоре его могут перевезти в Камчатский край для дальнейших разбирательств.

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