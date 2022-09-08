План развития Новосибирска представил комиссии кандидат в мэры Красноярска

Кандидат в мэры Красноярска Егор Бочаров по ошибке представил комиссии план развития Новосибирска. Фото: стоп-кадр из видео / Горсовет
Кандидат в мэры Красноярска Егор Бочаров по ошибке представил комиссии план развития Новосибирска. Мужчина оконфузился 8 сентября во время конкурса по отбору кандидатур на должность главы Красноярска.
Трансляция опубликована на сайте красноярского Горсовета.
Егор Бочаров презентовал комиссии программу социально-экономического развития Красноярска. Но во время выступления он несколько раз произнес название столицы Сибири.
Это заметил один из членов комиссии.
− Пункт «Развитие информационного общества». Вы говорите о городе Новосибирске. Это, может быть, техническая ошибка? – поинтересовался он.
Также член комиссии в шутку предположил, что ранее Бочаров выдвигал свою кандидатуру в мэры Новосибирска.
Егор ответил, что ошибку при подготовке программы допустили его помощники.
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