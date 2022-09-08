Прокуратура проводит проверку после того, как в Барабинске рухнула часть дома. Фото: прокуратура НСО.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после обрушения части дома в Барабинске. ЧП произошло 7 сентября из-за сильных порывов ветра. Известно, что в здании частично обрушился чердак и обвалилась декоративная обрешетка стены.

– Прокуратура проверит соблюдение сотрудниками Администрации и МУП ЖКХ г. Барабинска жилищного и градостроительного законодательства, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что в случае выявления оснований, прокуроры примут меры реагирования.

Ранее в администрации Барабинска сообщали, что критических повреждений несущих элементов в доме нет.

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