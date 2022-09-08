В Новосибирске самые дорогие билеты на домашние матчи среди всех российских хоккейных клубов

В Новосибирске самые дорогие билеты на хоккей. Фото: ХК Сибирь.

Новосибирские болельщики обратили внимание на высокие цены билетов на домашнюю игру ХК «Сибирь». В центральном секторе стадиона стоимость доходит до 2200 рублей. Цены на другие места – в пределах тысячи рублей или чуть больше.

Для сравнения, в ХК «Северсталь» стоимость билета в среднем составляет 800 рублей, в ХК «Автомобилист» – до 2100 рублей, а в московском «Динамо» – до двух тысяч. У ХК «ЦСКА» цены на некоторые билеты выше 4 тысяч, однако можно найти место в центральном секторе и за 1500 рублей.

При этом билеты на футбол в Новосибирске стоят около 200 – 300 рублей.

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