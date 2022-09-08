Под Новосибирском на железной дороге погиб 40-летний мужчина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области на перегоне станций Ояш-Чебула на железной дороге погиб 40-летний мужчина. О трагедии рассказали в УТ МВД СФО.
– Вечером 7 сентября 40-летний сибиряк в пьяном состоянии двигался в колее железной дороги и не успел отреагировать на появление состава, вышедшего с кривого участка пути. Грузовой поезд смертельно травмировал человека, – уточнили подробности в ведомстве.
Транспортные полицейские проводят проверку по факту случившегося. Материалы, которые будут собраны, они направят в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным транспортной полиции, это второй случай гибели человека в Новосибирской области на железной дороге за сутки. Ранее сообщалось, что грузовой поезд сбил мужчину на железнодорожном перегоне станций Чик-Коченево.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер