Под Новосибирском на железной дороге погиб 40-летний мужчина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области на перегоне станций Ояш-Чебула на железной дороге погиб 40-летний мужчина. О трагедии рассказали в УТ МВД СФО.

– Вечером 7 сентября 40-летний сибиряк в пьяном состоянии двигался в колее железной дороги и не успел отреагировать на появление состава, вышедшего с кривого участка пути. Грузовой поезд смертельно травмировал человека, – уточнили подробности в ведомстве.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту случившегося. Материалы, которые будут собраны, они направят в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным транспортной полиции, это второй случай гибели человека в Новосибирской области на железной дороге за сутки. Ранее сообщалось, что грузовой поезд сбил мужчину на железнодорожном перегоне станций Чик-Коченево.

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