В Новосибирске стоимость строительства нового ЛДС выросла до 14,4 миллиарда рублей

Стоимость строительства нового ЛДС выросла до 14,4 миллиарда рублей. Фото: правительство НСО

Стоимость строительства нового ледового дворца спорта выросла до 14,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на и. о. министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова.

С начала 2022 года строительство ЛДС подорожало на 1,4 миллиарда рублей.

− Это связано с удорожанием строительных материалов, которое продолжается с конца 2020 года, − объяснил Алексей Колмаков.

И. о. министра строительства НСО добавил, что деньги на возведение ледовой арены выделили из федерального и областного бюджетов.

По словам Алексея Колмакова, стоимость строительства ЛДС может еще больше вырасти. Дело в том, что по требованию силовых структур и Федерации хоккея РФ проводится корректировка проектно-сметной документации.

После того, как в документацию внесут необходимые изменения, ее отправят на главэкспертизу.

На данный момент готовность объекта составляет чуть более 73%.

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