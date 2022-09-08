В Новосибирске ввели в эксплуатацию 10-летний долгострой на Немировича-Данченко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в эксплуатацию ввели 10-летний долгострой на Немировича-Данченко 16/3. Благодаря этому 300 семей новосибирцев получили долгожданное жилье и теперь отметят новоселье.

История 26-этажки на Немировича-Данченко, площадь которой более 20 тысяч квадратов, началась в 2011 году. Первый застройщик со своими обязанностями не справился. Не достроил объект, не сдал квартиры. Его в итоге признали банкротом. Завершить строительство объекта удалось при помощи привлеченного застройщика - ООО СЗ «Меркурий».

– Завершение строительства дома силами застройщика – самый эффективный вариант. Дом по ул. Немировича-Данченко был включен в единый реестр проблемных объектов, но благодаря вовремя выработанному алгоритму достройки, организационной поддержке регионального минстроя, помощи ресурсоснабжающих организаций, строительство дома удалось завершить. Теперь ключи от своих квартир получат 299 дольщиков, – сообщил и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

31 августа власти получили разрешение на сдачу 10-летнего долгостроя.

Алексей Колмаков напомнил, что в Новосибирской области применяют широкий спектр механизмов, который направлен на достройку проблемных домов. Речь о масштабных инвестиционных проектах, субсидиях на подключение к инженерным сетям, благоустройстве территорий, установке лифтов, а также достройке объектов при помощи Фонда развития территорий. Известно, что благодаря применению механизмов Фонда в процессе решения сложности с 32-мя домами. Так, 8 объектов достраивают, а дольщикам 24 долгостроев выплачивают компенсацию. В правительстве уточнили, что с начала 2022 года уже 1201 дольщик получил компенсации в общем размере 3,5 млрд рублей. По сведениям Фонда, такой показатель входит в список лучших в России.

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