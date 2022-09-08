В МВД назвали районы Новосибирска с наибольшим числом штрафов за курение в неположенном месте

Запрещено курить в общественных местах, на детских площадках и других территориях, установленных законом.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирске за первое полугодие 2022 года выписали штрафы за курение в общественных местах на 13 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по региону.
Всего в городе полиции удалось поймать 24 курильщика. Районом с самым большим количеством нарушителей стал Ленинский – там было выписано 12 штрафов. В отделе полиции в Октябрьском районе по данному правонарушению выписали 5 протоколов.
В Первомайском, Советском и Заельцовском районах не оштрафовали ни одного курильщика.
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