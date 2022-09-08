Видео задержания группы мужчин у «Сибирского Молла» в Новосибирске появилось в соцсетях

В Новосибирске на парковке у «Сибирского Молла» задержали группу мужчин. Фото: АСТ-54
На парковке у «Сибирского Молла» в Новосибирске задержали группу мужчин. Видео очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54».
Напомним, инцидент произошел вечером в среду, 7 сентября. Правоохранители задержали не менее шести человек.
Как видно на записи, одни мужчины лежали на асфальте лицом вниз. Других вели к полицейским машинам.
Что именно они натворили – неизвестно. В ГУ МВД России по Новосибирской области пообещали дать комментарий позже.
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