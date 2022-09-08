Жительница Новосибирска пожаловалась на домогательства в автобусе № 6

В Новосибирске пассажиры-мужчины начали приставать к девушкам в автобусе. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске девушки начали жаловаться на приставания в автобусе № 6. О двух случаях домогательств 19-летняя читательница анонимно сообщила в редакцию КП-Новосибирск.

Первый случай произошел в конце мая. Девушка ехала домой, когда к ней подсел молодой парень и начал активно с ней общаться, попутно распуская руки.

– Он подсел ко мне, а потом вышел за мной из автобуса и преследовал до дома. Насильно удерживал, трогал, несмотря на то, что я говорила, что мне неприятно. Говорил, чтобы я вышла за него замуж, потому что ему нужно получить гражданство. В итоге я вырвалась и пошла вперед, успела зайти на огороженную территорию дома, – рассказала пострадавшая КП-Новосибирск.

Второй случай в том же автобусе № 6 произошел в четверг, 8 сентября. Девушка снова возвращалась домой, когда к ней прижался мужчина.

– Он трогал меня за попу. Я сначала подумала, что это сумка, но сумка висела у него на другом плече. От него несло перегаром. Жутко разволновалась, ушла в другой конец автобуса. Он прошел за мной, – поделилась девушка.

Затем мужчина вышел на своей остановке, как ни в чем не бывало. Девушка не стала обращаться в полицию.

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