В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Фото: Восточное следственное управление СК на транспорте.

Трагедия произошла на железной дороге на 3298 км перегона «Чик-Коченево» в Новосибирской области. Утром 7 сентября там под колесами грузового поезда погиб мужчина. О ЧП рассказали в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

– Мужчина находился на путях в состоянии опьянения. Машинист заметил человека, подал звуковой сигнал, но наезда не удалось избежать. Мужчина от полученных травм погиб на месте, – сообщает Восточное следственное управление СК на транспорте.

Следователи проводят доследственную проверку случившегося. Устанавливают все обстоятельства случившегося. После проверки в СК на транспорте примут решение в соответствии с законом.

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