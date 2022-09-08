В Новосибирске проезд скорой помощи перекрыли гигантской кучей асфальта. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске скорая помощь не смогла проехать к месту вызова по объездной дороге из-за огромной кучи асфальта. Очевидцы уверяют, препятствие сделали местные жители. Информация об этом появилась в соцсети.
– В Ленинском районе на улице Связистов идут ремонтные работы. Поэтому часть улицы у пересечения с Забалуева полностью перекрыли. Однако есть путь объезда через Забалуева, 10. 7 сентября ехала скорая помощь. Мы услышали громкие высказывания, подошли и сами удивились, на пути скорой помощи оказалось препятствие, – поделились новосибирцы в паблике «АСТ-54».
Оказалось, что местные жители перегородили объезд:
– Смекалку проявили жильцы дома №9 и хозяева гаражей. Ранее жильцы дома самопроизвольно установили там столбы и натянули цепь, чтобы пресечь сквозной проезд, – утверждают очевидцы.
Подписчиков ситуация возмутила:
– Давно закон надо принять, что это все можно ставить только с разрешением спецслужб. Если они дадут добро, то пожалуйста. А самоуправство такое нужно наказывать, – уверены новосибирцы
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