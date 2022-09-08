В Новосибирске отремонтировали мемориал в честь Героя Советского Союза Александра Аксенова

В Новосибирске открыли отремонтированный мемориал в честь Героя Советского Союза. Фото: Новосибирское отделение КПРФ.

В Первомайском районе открыли обновленную мемориальную доску в честь героя Александра Аксенова. Об этом сообщают на сайте новосибирского отделения партии КПРФ.

В годы Великой Отечественной войны командир стрелковой роты, старший лейтенант Александр Аксенов бросился с гранатой на вражеский танк. За это ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Новосибирцы возложили цветы к обновленному мемориалу, а затем состоялся концерт районных творческих коллективов.

На территории Первомайского района восстановлены почти все памятники, посвященные героям войны. Также начата реконструкция Монумента Славы.

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