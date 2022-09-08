Видео смертельного ДТП с автобусом и «Нивой» в Новосибирске появилось в соцсетях

Смертельное ДТП попало на видео. Фото: стоп-кадр АСТ-54.
В четверг, 8 сентября, в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого водитель «Нивы» не заметил автобус, который мчался прямо на него. В последний момент он попытался повернуть, но было уже поздно.
Видео с моментом аварии очевидцы прислали в группу «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, водитель остался жив, а 71-летняя пассажирка погибла. Ее тело из автомобиля извлекли спасатели.
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